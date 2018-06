Barcelona (dpa) - Rekord für Barça, knapper Sieg für Real und Rot für Martín Demichelis: Der FC Barcelona feierte mit dem 3:0 über Racing Santander in der spanischen Fußball-Liga den 14. Punktspielsieg in Serie.

Damit stellte das Team von Trainer Josep Guardiola den Vereinsrekord ein, den die Blau-Roten in der Saison 2005/2006 mit Frank Rijkaard aufgestellt hatten. Zum Ligarekord von 15 Siegen nacheinander, den Real Madrid seit 50 Jahren hält, fehlt den Katalanen nur ein Sieg.

Real Madrid hielt mühevoll mit den Katalanen Schritt. Der Rekordmeister gewann sein Heimspiel gegen RCD Mallorca mit 1:0 und liegt als Tabellen-Zweiter weiter vier Punkte hinter dem Erzrivalen zurück. Der Franzose Karim Benzema erzielte in der 61. Minute das Siegtor für die Elf von Trainer Jose Mourinho, der den deutschen Nationalspieler Mesut Özil erst mit Beginn der zweiten 45 Minuten für den Brasilianer Kaká einwechselte.

Nur zu einem Kurzeinsatz kam der Argentinier Demichelis bei der 3:4-Niederlage seines Clubs FC Málaga beim FC Valencia. Die Leihgabe des FC Bayern München wurde nach 15 Minuten wegen einer «Notbremse» vom Platz gestellt.

Bei Barças 3:0 im Camp-Nou-Stadion erzielten Pedro (2. Minute), Lionel Messi (33./Foulelfmeter) und Andrés Iniesta (56.) die Tore. Erstmals in dieser Saison in der Primera División gab es weder eine Gelbe noch eine Rote Karte. Messi nutzte seinen Treffer zu einem Geburtstagsgruß an die Mutter. Der Argentinier enthüllte unter seinem Trikot ein Hemd mit der Aufschrift: «Feliz cumple Mami» (Herzlichen Glückwunsch, Mami). Der Schiedsrichter fand die Geste nicht in Ordnung und hielt sie im Spielbericht fest.

Beim abstiegsgefährdeten FC Málaga hatte ein Foulspiel von Demichelis schlimme Folgen: Der Argentinier sah Rot, und Juan Manuel Mata (15.) konnte für Valencia eine 1:0-Führung der Andalusier ausgleichen. Später wurden bei Málaga auch Helder Rosario (64.) und Trainer Manuel Pellegrini (79.) vom Platz gestellt. Dennoch hielt Málaga bis zur Schlussminute ein 3:3. Unmittelbar vor dem Abpfiff gelang Aritz Aduriz (90.) der Siegtreffer für Valencia.