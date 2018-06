Mönchengladbach (dpa) - Nach dem Comeback von Michael Ballack und der Rückkehr auf Platz zwei hat Bayer Leverkusen die Jagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund aufgenommen. «Die Champions League ist unser Ziel, da wollen wir hin», sagte Bayer-Profi Stefan Kießling nach dem 3:1 (2:0)-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Eine Woche nach der Pleite zum Rückrundenstart hat die Elf von Trainer Jupp Heynckes Fahrt aufgenommen. «Das ist ja kein Zufall, dass wir Zweiter sind. Wir haben auch noch im Europapokal einiges vor», meinte Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler. Für die Gladbacher bedeutete die erneute Heimpleite einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf. «Das wird eine knüppelharte Rückrunde», prophezeite Trainer Michael Frontzeck.

Freude herrschte bei den Gästen auch nach dem lange ersehnten Comeback von Michael Ballack. Um 16.42 Uhr betrat der Nationalspieler nach 134-tägiger Bundesligapause wieder den Rasen und zeigte bei seinem halbstündigen Auftritt einige gute Aktionen. «Er hat einen wesentlich besseren Fitnesszustand als nach seiner ersten Verletzung und konnte der Mannschaft durch sein Mitwirken helfen», befand Bayer- Coach Heynckes. «Das war ein tolles Comeback. Die Mitspieler haben ihn direkt gesucht», meinte Völler.

Heynckes betonte, dass die Champions League das erklärte Ziel sei. «Über alles andere sollten wir nicht nachdenken, da hätten wir schon gegen Dortmund gewinnen müssen», sagte Heynckes trotz des verkürzten Rückstandes von elf Punkten auf den Spitzenreiter.

Die Entscheidung in einer lange Zeit ausgeglichenen Partie fiel binnen acht Minuten vor der Pause, als Michal Kadlec (37.) und Gonzalo Castro (45.) die Gäste vor 36 696 Zuschauern im Borussia-Park mit 2:0 in Front brachten. «Das hat uns schwer getroffen», gestand Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Der Anschlusstreffer von Martin Stranzl (65.) setzte zwar noch einmal Kräfte frei, doch nach einem Konter sorgte erneut Castro für den 3:1-Endstand. «Der Sonntagsschuss von Kadlec und der Kontertreffer nach einer guten Chance für uns waren die Knackpunkte im Spiel», meinte Frontzeck.

Dabei hatte seine Mannschaft gut ins Spiel gefunden und die Gäste mit einer kompakten Defensivleistung vor Probleme gestellt. Marco Reuss hatte wie in der Schlussphase der eingewechselte Karim Matmour Pech mit einem Lattentreffer. «Wir waren richtig gut im Spiel», meinte Borussias Neuzugang Mike Hanke. «Wenn wir so die nächsten Spiele angehen, werden wir auch zu Hause wieder Punkte holen», sagte der ehemalige Nationalspieler. Hoffnung gibt auch das Comeback von Abwehrchef Dante, der nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause wieder in der Startelf stand.

Die Fans verabschiedeten ihr Team trotz der erneuten Heimpleite mit Beifall. «Wir hätten ihnen heute gerne den ersten Heimsieg beschert. Aber wir haben noch 15 wichtige Spiele vor uns. Und wenn wir leistungsmäßig so dranbleiben, haben wir auch noch unsere Chancen», sagte Frontzeck.