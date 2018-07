Paris (dpa) - Die Tunesier protestieren weiter gegen die Übergangsregierung. Etwa 1000 Menschen aus der Region um die Stadt Sidi Bouzid marschierten am Morgen in die Hauptstadt Tunis. Das berichtet der französische Rundfunk. Auch aus anderen Landesteilen wollten Demonstranten nach Tunis marschieren. «Das Volk will die Regierung stürzen», skandierten die zumeist jungen Leute. Viele Tunesier verlangen eine Regierung ohne Vertreter des gestürzten Regimes von Präsident Zine el Abidine Ben Ali.

