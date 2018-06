Plochingen (dpa) - In Plochingen in Baden-Württemberg hat eine Frau ihren Mann vor den Augen ihrer fünf Kinder erschossen. Anschließend fuhr die 41-Jährige zu ihrer Mutter und informierte die Polizei, sagte ein Sprecher. Die Beamten fanden die Leiche des 47- jährigen Mannes am Vormittag in der gemeinsamen Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen mussten die fünf Kinder des Paares, die zwischen sieben Monaten und zwölf Jahren alt sind, die Bluttat mit ansehen. Die Frau wurde festgenommen. Ihr Motiv ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.