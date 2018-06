Peking/Washington (dpa) - Einen einzigartigen Dinosaurier haben chinesische Forscher in der Inneren Mongolei gefunden.

Er ist der erste sogenannte Echsenbecken-Dinosaurier, der nur eine große Klaue an der Vorderpfote aufweist, während andere meist drei Finger haben, wie die Wissenschaftler in den «Proceedings» der US-Akademie der Wissenschaften («PNAS») berichten.

Diese Theropoda haben die Vögel hervorgebracht und sind eine vor allem fleischfressende Gruppe, zu denen auch bekanntere Dinosaurier wie der Tyrannosaurus und der Velociraptor gehören. Die einmalige Klaue deutet auf eine komplizierte Evolution in der Vorderpfote dieser Dinosaurier hin.

Chinesische Wissenschaftler fanden den vergleichsweise kleinen Dinosaurier in 84 bis 75 Millionen Jahren alten Felsen aus der Oberkreide. In der Wulansuhai-Formation nahe der Stadt Linhe an der Grenze zwischen China und der Mongolei sind schon viele Fossilien gefunden worden sind. Neben der Wirbelsäule entdeckten die Paläontologen eine Vorderpfote, ein teilweises Becken und fast vollständige Hinterbeine. Der einfingerige Dinosaurier soll höchstens ein bis zwei Meter groß geworden sein. Er wurde Linhenykus monodactylus genannt - nach der nahe gelegenen Stadt Linhe.

Die Entdeckung wurde von Wissenschaftlern um den bekannten chinesischen Forscher Xing Xu vom Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie an der chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking gemacht.