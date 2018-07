Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat die Gläubigen weltweit ermuntert, moderne Kommunikationsmöglichkeiten wie soziale Netzwerke im Internet stärker zu nutzen. Er lade die Christen dazu ein, «sich mit verantwortungsbewusster Kreativität im Netz der Beziehungen zusammenzufinden».

Das sagte Benedikt am Montag in seiner Botschaft zum 45. Katholischen Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. «Die neuen Technologien gestatten den Menschen, sich jenseits der Grenzen von Raum und Kultur zu begegnen und so eine ganze neue Welt potenzieller Freundschaften zu schaffen», erklärte der Papst.

Dies bedeute einen umfassenden kulturellen Wandel und eine große Chance, berge aber auch Gefahren. Die ständig zunehmende Präsenz vor allem junger Menschen in «den sogenannten social networks» könne Zeichen einer echten Suche nach persönlicher Begegnung mit dem anderen sein.

Man müsse jedoch darauf achten, «die vorhandenen Gefahren zu meiden, wie etwa sich in eine Art Parallelwelt zu flüchten oder sich exzessiv der virtuellen Welt auszusetzen», warnte Benedikt.

Papst-Botschaft

Vatikan