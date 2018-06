Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von Kursgewinnen in den USA und an europäischen Börsen hat der Dax leichte Gewinne verbucht. Nach einem überwiegend schwächeren Handelsverlauf drehte der deutsche Leitindex kurz vor Börsenschluss ins Plus und schloss mit einem Aufschlag von 0,08 Prozent auf 7067,77 Punkte. Der Kurs des Euro legte bis zum Abend weiter auf 1,3657 Dollar zu.

