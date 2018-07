Schladming (dpa) - Ein angeschlagener Felix Neureuther hat bei der WM-Generalprobe im Slalom den elften Platz belegt. Vor 45 000 Zuschauern beim Nachtrennen in Schladming hatte der Skirennfahrer aus Partenkirchen einen Rückstand von 1,41 Sekunden auf den siegreichen Franzosen Jean-Baptiste Grange.

Erstmals Weltcup- Punkte in diesem Jahr holte sich Fritz Dopfer. Der Garmischer verfehlte als 16. zwar um einen Platz die zweite Hälfte seiner WM- Norm, warb aber erneut für einen Start bei den Titelkämpfen in Garmisch-Partenkirchen. Grange gewann vor den Schweden Andre Myhrer und Mattias Hargin.

Dem erkrankten Neureuther fehlte zwei Tage nach der Enttäuschung von Kitzbühel, wo er den zweiten Lauf verpasst hatte, im WM-Ort von 2013 etwas Substanz. «Ich bin gestern flach gelegen. Der Kurs hat Kraft gekostet und ich habe nicht genug gehabt», meinte der zweimalige Weltcup-Gewinner.

Zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften im heimischen Garmisch- Partenkirchen und knapp vier Wochen vor der dortigen Slalom- Entscheidung hat Neureuther bisher einen Podestplatz im Winter eingefahren. Vor den Titelkämpfen steht für ihn im Weltcup nur noch ein Riesenslalom am 6. Februar in Hinterstoder an. «Aber ich muss mich jetzt erstmal auskurieren und so schnell wie möglich wieder topfit sein», sagte der WM-Vierte von 2009.

Topfit ist derzeit Ivica Kostelic. Nachdem der Kroate in Kitzbühel an einem einzigen Wochenende 125 000 Euro und 304 Weltcup-Punkte eingefahren hatte, punktete er auch diesmal in den Top-5 reichlich. Und Ärger vom Internationalen Skiverband, der Kostelic' kritische Äußerungen aus Kitzbühel nach dem Sturz von Hans Grugger untersuchen wollte, hat der 31-Jährige auch nichts zu befürchten. Bei diesen Aussagen sei nichts dabei, das irgendeine Sanktion nach sich ziehen würde, sagte Renndirektor Günter Hujara am Rande des Rennens.

Der starke erste Durchgang der beiden dort schnellsten Schweden Myhrer und Hargin hatte Dopfer Mut gemacht. «Am Start habe ich gewusst, dass meine Markenkollegen eins und zwei fahren. Daher wusste ich, es liegt nur an mir», sagte der 23-Jährige, der die erste Hälfte der WM-Norm im November beim Torlauf in Levi erfüllt hat. Mit einer guten Vorstellung holte er sich dann die ersten Punkte in diesem Jahr.

In den vergangen vier Jahren mit vier Siegen war die Planai fest in österreichischer Hand, bei der 15. Auflage des «Night-Race» blieb ihnen aber vor unzähligen rot-weiß-roten Fahnen und vielen bengalischen Feuern nur das Nachsehen. Es bleibt beim bisher einzigen Saisonsieg von Marcel Hirscher in Val d`Isère.