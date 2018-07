Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 ist als erstes Team ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Felix Magath bezwang den Bundesliga-Rivalen 1. FC Nürnberg mit 3:2 nach Verlängerung und steht damit zum 18. Mal in der Vorschlussrunde. Vor 49 191 Zuschauer in der Veltins-Arena sorgten Mario Gavranovic , Ivan Rakitic und Julian Draxler für den mühevollen Sieg der Hausherren. Den wacker kämpfenden Franken genügten die zwei Treffer von Julian Schieber am Ende nicht.

