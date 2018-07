Berlin (dpa) - Die CSU-Landesgruppe hat sich hinter den unter Druck geratenen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg gestellt. Guttenberg erläuterte vor den Abgeordneten seinen Standpunkt zu den Vorgängen auf dem Marine-Schulschiff «Gorch Fock», den geöffneten Feldpostbriefen und dem bei einem Schießunfall in Afghanistan ums Leben gekommenen Bundeswehrsoldaten. Man befinde sich in der Phase der Aufklärung, so der Minister. Die Opposition hält die von Guttenberg angeordnete Absetzung des Kapitäns des Schulschiffes «Gorch Fock» für überstürzt.

