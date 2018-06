Moskau (dpa) - Nach dem Selbstmordattentat auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo mit mindestens 35 Toten haben Gerichtsmediziner die ersten 18 Leichen identifiziert. Die Arbeit sei schwierig, weil viele Opfer von der Druckwelle der Bombe und umherfliegenden Metallteilen zerrissen worden seien, sagen Ärzte. Bei dem Anschlag in der Ankunftshalle waren gestern 180 Menschen verletzt worden. Viele von ihnen schweben in Lebensgefahr. Medwedew will heute auf einer Sitzung mit dem Geheimdienst FSB die Sicherheitslage ausloten.

