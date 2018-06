Mainz (dpa) - ZDF-Intendant Markus Schächter wird am 14. März 2012 sein Amt abgeben. Er strebe keine weitere Amtszeit an, sagte Schächter. Es sei seine Überzeugung und sein Amtsverständnis, dass Spitzenpositionen in Top-Unternehmen nur in klarer Befristung erfolgreich ausgeübt werden können. Zwei Amtsperioden seien ein gutes Zeitmaß und zehn Jahre die richtige Zeitspanne. Danach sei es Zeit, die Führung in andere Hände zu legen.

