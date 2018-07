Inhalt Seite 1 — Schalker Pokal-Akt: Dank Draxler ins Halbfinale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Dank Jungspund Julian Draxler darf der FC Schalke auf den fünften Gewinn des DFB-Pokals hoffen. Durch ein Traumtor des 17-Jährigen in der 119. Minute zum 3:2 (2:2, 1:2) wendete Königsblau gegen den 1. FC Nürnberg einen weiteren Rückschlag ab.

Mit dem mühevollen Sieg nach Verlängerung zog Schalke gegen die Franken zum 18. Mal ins Halbfinale ein. Trotz zweimaligen Rückstandes kamen die Knappen vor 49 191 Zuschauern in der Veltins-Arena verdient eine Runde weiter. Eine Halbzeit hatten die Franken das Geschehen klar dominiert und waren durch Julian Schieber (4./32.) zweimal in Führung gegangen. Startelf-Debütant Mario Gavranovic (14.) und Ivan Rakitic (58.) war jeweils der Ausgleich für 04 gelungen.

«Was gerade in mir vorgeht, kann man mit keinen Worten der Welt beschreiben. Ich bin einfach nur überglücklich», sagte der Siegtorschütze, der erst fünf Minuten zuvor eingewechselt worden war. «Klasse einfach, das ist ein toller Junge. Julian hat eine große Zukunft beim FC Schalke vor sich», attestierte Coach Felix Magath seinem Matchwinner.

Beim «Club» war die Enttäuschung natürlich groß. «Wenn man in der 119. Minute ausscheidet, ist das besonders bitter. Wir konnten leider nichts mehr zusetzen am Ende. Heute haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht», bescheinigte Trainer Dieter Hecking seinen Spielern. Kapitän Andreas Wolf sagte: «Wir haben einen großen Fight geliefert und es Schalke schwer gemacht. Schade, dass es so ausgegangen ist.»

Von Abtasten konnte im packenden Duell der Altmeister keine Rede sein. Vor allem die Nürnberger mit dem brillanten Ballverteiler Mehmet Ekici waren von der ersten Sekunde an hellwach und überrumpelten die Schalker regelrecht. Erst nach einer Standpauke in der Halbzeit wurden die Hausherren munter, erhöhten den Druck und wendeten das Spiel dank einer Energieleistung. Die Franken konnten sich am Ende kaum noch aus der Schalker Umklammerung befreien.

Mit einem Paukenschlag eröffnete der «Club» das einige Bundesliga- Duell im Viertelfinale. Im Anschluss an den ersten Eckball setzte sich Ekici energisch im Kopfballduell durch und lenkte den Ball weiter auf U 21-Nationalspieler Schieber, der Manuel Neuer keine Chance ließ. Und die Franken mit dem in der Anfangsphase überragenden Ekici blieben weiter am Drücker: Nach Zuspiel des Deutsch-Türken zielte Christian Eigler nur um Zentimeter am Pfosten vorbei (6.).

Doch schon mit dem ersten gelungenen Spielzug stellte Schalke durch Gavranovic den Gleichstand her. Der 21-Jährige, der für den angeschlagenen Klaas-Jan Huntelaar zu seinem ersten Einsatz in der Startelf kam, überwand «Club»-Keeper Raphael Schäfer mit einem Direktschuss aus zehn Metern. Die Vorarbeit zum ersten Pflichtspiel- Tor des Schweizers hatte in Christian Pander ein weiterer Rückkehrer im Schalker Trikot geleistet. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler war erstmals seit Mai 2009 wieder von Beginn an dabei.