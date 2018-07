Inhalt Seite 1 — Nach WM-Flop: Brand zeichnet düsteres Bild Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jönköping (dpa) - Am historischen Tiefpunkt zeichnete Bundestrainer Heiner Brand ein düsteres Zukunftsbild und sprach den deutschen Handballern das Format ab, ein Weltklasse-Team zu werden.

«Neben vielen Dingen wie Hierarchie, Führungsfiguren und so weiter spielt natürlich auch eine grundlegende Rolle die sportliche Qualität. Deswegen würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon sprechen, dass wir die Perspektive haben, eine Top-Mannschaft zu werden», sagte der Gummersbacher nach der deprimierenden 25:35- Schlappe zum Hauptrunden-Abschluss in Jönköping gegen Norwegen. Platz elf oder zwölf - nie in den vergangenen 73 Jahren war eine deutsche Mannschaft schlechter, wenn sie ein WM-Turnier gespielt hat.

Nun scheint auch der 58-Jährige am Scheideweg zu stehen. Eine Entscheidung darüber, ob er seinen bis 2013 laufenden Vertrag erfüllt, ließ er offen. «Ich werde das wie alles andere auch mit dem Präsidium besprechen, mit dem ich sehr gut über die ganzen Jahre hinweg zusammen gearbeitet habe und noch arbeite», kündigte der Weltmeister von 1978 Gespräche mit der Führung des Deutschen Handballbundes (DHB) an.

Diese stellte sich in Person von Vize-Präsident Horst Bredemeier bereits hinter Brand. «Von meiner Seite gibt es keine Trainer- Diskussion. Wir wären froh, wenn es weiter geht entsprechend des Vertrages», erklärte er demonstrativ. Brands Rücktritt erwartet er nicht. «Im Augenblick halte ich das nicht für möglich.»

Erstmals seit EM-Silber 2002 in Schweden hatte der Bundestrainer keine Spielerausfälle zu beklagen. Dennoch war sein Team wegen schwankender Leistungen nur phasenweise konkurrenzfähig. «Wir haben nicht die Leute, die die Verantwortung in Spitzenmannschaften tragen. Ich kann nicht sagen, da sind einige Weltmeister geworden. Die waren 2007 dabei, aber die waren nicht die zentralen Personen. Auf der anderen Seite muss man sagen: Nennt mir einen. Vielleicht auch jüngere mit Perspektive. Da herrscht nämlich Schweigen hier. Und bei mir auch», sagte der Bundestrainer in die Runde der Journalisten.

Seit dem berauschenden Titelgewinn 2007 bei der Heim-WM reihen sich die Misserfolge aneinander. Abgesehen von Rang vier bei der EM 2008 und vom fünften WM-Platz vor zwei Jahren stehen das Vorrunden-Aus bei Olympia in Peking, der zehnte Platz bei der EM im Vorjahr und nun das peinliche Duell am Donnerstag in Kristianstad um Platz elf gegen Argentinien zu Buche. «Letzten Endes ist das eine Entwicklung, vor der ich immer gewarnt habe, aber die ich auch versucht habe zu verhindern und auch geglaubt habe, es zu schaffen. Diesmal hat es nicht hingehauen», konstatierte Brand.

Wie der Bundestrainer sieht auch Bredemeier das grundsätzliche Problem in der mangelnden Auswahl an geeigneten Spielern. «Was viel schlimmer ist, wir führen auch keine Personaldiskussion.» In den Clubs seien die entscheidenden Positionen mit ausländischen Assen besetzt. «Unsere Spieler spielen in der Champions League nicht die entscheidenden Rollen», urteilte Bredemeier. Daran wird sich seiner Meinung nach auch nichts ändern. Die Vereine würden das Alarmsignal «überhaupt nicht» hören. «Das sind Egoisten, weil jeder nur an seinen Erfolg denkt. Die haben von unserem Boom profitiert.»