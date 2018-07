Genua (dpa) - Die Stadtrivalen Inter und AC Mailand haben das Halbfinale im italienischen Fußball-Pokal erreicht. AC gewann mit seinem Neuzugang Mark van Bommel in der Startelf mit 2:1 (2:0) bei Sampdoria Genua. Erst im Elfmeterschießen setzte sich Inter 5:4 beim SSC Neapel durch.

Für Milan erzielte der Brasilianer Pato (17. und 22. Minute) beide Treffer. Stefano Guberti gelang für die Gastgeber nur noch der Anschlusstreffer (51.). Einen Tag nach seinem Weggang vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München spielte der Niederländer van Bommel 90 Minuten durch. Auch der deutsche Junioren-Nationalspieler Alexander Merkel stand die komplette Spielzeit auf dem Platz.

Nach torlosen 120 Minuten verwandelte Cristian Chivu für Inter den entscheidenden Elfmeter. Bei Neapel hatte Ezequiel Lavezzi seinen Strafstoß verschossen. Bereits am Vortag war der US Palermo durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Parma in die Runde der besten Vier eingezogen. Den vierten Halbfinalteilnehmer ermitteln am Donnerstag Juventus Turin und der AS Rom.