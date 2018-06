Los Angeles (dpa) - Hochkarätige Besetzung für den Zeitreise-Thriller «Looper»: Nach Joseph Gordon-Levitt («Inception»), Emily Blunt, Paul Dano und Bruce Willis stoßen jetzt auch Jeff Daniels und Piper Perabo zu dem Thriller über Auftragsmörder und ihre Opfer.

«Variety» zufolge holt der Regisseur Rian Johnson auch die chinesische Schauspielerin Xu Qing vor die Kamera. In dem Thriller schicken die Killer ihre Opfer zum Töten in die Zukunft und in die Vergangenheit. Die Geschichte spielt in China. Nach seinem Debüt mit dem Drogendealer-Thriller «Brick» inszenierte Johnson zuletzt die skurrile Komödie «The Brothers Bloom» über Kleinganoven und Trickbetrüger.