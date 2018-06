Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU- Kommissionspräsident José Manuel Barroso sind für eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung der Euro-Länder. Bei einem vierstündigen Treffen in Meseberg bei Berlin berieten beide am Abend über Auswege aus der Euro- Schuldenkrise. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Das Gespräch sei in einer «offenen und freundschaftlichen Atmosphäre» verlaufen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

