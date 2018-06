Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Amerika eindringlich vor einem Abrutschen in die Zweitklassigkeit gewarnt. In seiner Rede zur Lage der Nation im Kongress beschwor er seine Landsleute, alle zusammen müssten Amerika zum besten Ort auf der Erde machen. Die USA müssten weltweit wettbewerbsfähiger werden, nur so könne es mehr Jobs geben. Zugleich will der Präsident sparen, um den gigantischen Schuldenberg abzubauen. Die Republikaner forderte er auf, sich zusammen mit ihm den Herausforderungen zu stellen. Man können das Land gemeinsam vorwärtsbewegen oder überhaupt nicht.

