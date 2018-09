St. Goarshausen (dpa) - Am Morgen haben die Vorbereitungen für Probe-Bohrungen an dem auf dem Rhein gekenterten Säuretanker begonnen. Fachleute wollen die Tanks anbohren und Proben entnehmen, um den Zustand der 2400 Tonnen Schwefelsäure an Bord zu überprüfen. Der Säuertanker «Waldhof» war vor knapp zwei Wochen vor der Loreley gekentert. Am Mittag sollen die Untersuchungen beginnen. Dafür muss die Schifffahrt eingestellt werden. Vom Zustand der Säure hängt ab, wie die Bergung des Schiffes weitergeht.

