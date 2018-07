New York (dpa) - Die britische Schauspielern Helen Mirren (65) versteht sich bestens mit ihrem Landsmann, dem Schauspieler und Comedian Russell Brand (35).

Deshalb sei sie auch entzückt von seiner Idee, ihr eines Tages seine Unterwäsche zu schenken, wie er in seinem Memoiren «Booky Wook 2» versprach. «Ich werde sie einrahmen und über mein Bett hängen», sagte Mirren laut dem US-Magazin «People».

Die beiden standen kürzlich bei der Shakespeare-Verfilmung «Der Sturm» sowie in dem Streifen «Arthur» gemeinsam vor der Kamera. «Er ist so cool. Er ist sagenhaft. Wir sind wirklich enge Freunde geworden. Ich trage den Anstecker, den er mir geschenkt hat, um meinen Hals», so Mirren. Die Patentante für Brands zukünftige Kinder mit Pop-Star Katy Perry (26) wolle sie allerdings doch nicht werden.