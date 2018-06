Offenbach (dpa) - Am Donnerstag kann es vor allem in der Osthälfte sowie in den südlichen Mittelgebirgen noch etwas schneien. In den übrigen Gebieten wird es teils stark bewölkt oder trüb, teils heiter und trocken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -2 Grad im Osten und 2 Grad im Westen und Südwesten. Meist weht schwacher, im Süden zeitweise mäßiger Nordostwind.

In der Nacht zum Freitag sinkt die Temperatur auf -4 bis -10 Grad, bei längerem Aufklaren über Schnee bis -15 Grad. Streckenweise besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder geringen Schneefall.