Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Mai 2008 geklettert. Positive deutsche Unternehmenszahlen und Aussagen des Ifo-Instituts hatten Börsianern zufolge den Leitindex gestützt.

Der Dax beendete den Handel mit einem Plus von 0,40 Prozent auf 7155,58 Punkte. Für den MDax ging es um 0,58 Prozent auf 10 273,29 Punkte nach oben, der TecDax legte um 0,60 Prozent auf 879,17 Punkte zu.

Marktanalyst Frank Geilfuß vom Berliner Bankhaus Löbbecke sagte: «Die Märkte schauen sehr stark auf die Quartalszahlen.» So habe die Software AG ein starkes Ergebnis vorgelegt. Zudem wirke die Aussage des Ifo Instituts positiv, wonach deutsche Unternehmen wieder besser an Bankkredite kommen. Etwas auf die Stimmung drückte der überraschend deutliche Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA.

An der Spitze des Dax zeigten sich Allianz-Aktien mit einem Plus von 3,84 Prozent auf 100,90 Euro. Sie profitierten von positiven Studien der HSBC und von der französischen Investmentbank Cheuvreux. Ebenfalls im Plus lagen die Titel von BMW, die an ihre Erholung vom Vortag anknüpften. Sie rückten um weitere 0,63 Prozent auf 57,31 Euro vor.

Im MDax entwickelten sich die Papiere von Kabel Deutschland mit plus 2,96 Prozent auf 36,50 Euro überdurchschnittlich. «Im internationalen Vergleich sind die deutschen Kabelanbieter noch sehr moderat bewertet», sagte ein Börsianer.

Stärkster Wert im TecDax waren die Aktien der Software AG nach endgültigen Zahlen zum Gesamtjahr 2010. Sie kletterten um 7,32 Prozent auf 111,45 Euro. Der Softwarehersteller hatte einen Umsatz- und Gewinnsprung verbucht. Die Papiere von Bechtle stiegen um 3,83 Prozent auf 29,95 Euro. Der IT-Dienstleister war im vergangenen Jahr kräftig gewachsen.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Aufschlag von 0,74 Prozent auf 2989,75 Punkte. Auch an der Börse in Paris legte der CAC-40-Index zu, während der Londoner Leitindex minimal im Minus schloss. In den USA notierte der Dow-Jones-Index zum Handelsschluss in Europa kaum verändert.