Berlin (dpa) - Kupfer, Lithium, Gold: In Deutschlands Müll stecken viele ungehobene Schätze. Mit dem neuen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sollen solche Metalle stärker recycelt werden. «Wir befinden uns in den letzten Zügen», sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums mit Blick auf das Gesetz. Es soll nach der Ressortabstimmung in Kürze vorliegen. Damit wird eine EU-Richtlinie umgesetzt. Die privaten Entsorger und die Kommunen streiten derzeit darüber, wer dann wie Zugriff auf die wertvollen Rohstoffe bekommt.

