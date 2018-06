Goslar (dpa) - Lastwagenfahrer sollen es künftig leichter haben, einen Rastplatz zu finden: Ihnen stehen in Deutschland künftig zusätzlich 5500 Parkplätze entlang der Autobahnen zur Verfügung. Das Ziel, bis Ende 2012 11 000 neue Lkw-Parkplätze zu bauen, sei zur Hälfte erreicht. Nun könne "Bergfest" gefeiert werden, sagte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer zum Auftakt des 49. deutschen Verkehrsgerichtstages in Goslar. LKW-Fahrer sollen so die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten leichter einhalten können.

