US-Wirtschaft müht sich aus dem Tief - Konsum stützt

Washington (dpa) - Die Erholung der US-Wirtschaft hat sich zum Ende des vergangenen Jahres erheblich beschleunigt. Die Amerikaner geben wieder mehr Geld aus und kurbeln so die Konjunktur an. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist einer ersten Schätzung zufolge von Oktober bis Dezember 2010 auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 Prozent gestiegen, wie das US-Handelsministerium in Washington mitteilte. Damit legte es gegenüber dem Vorquartal mit 2,6 Prozent deutlich zu. Volkswirte hatten für den Zeitraum allerdings mit einem Wert von 3,5 Prozent gerechnet. Im Gesamtjahr 2010 ist die US-Wirtschaft der Berechnung zufolge um 2,9 Prozent gewachsen - etwas stärker als Experten angenommen hatten.

Brummende Auto-Nachfrage sorgt für Sonderschichten

Hannover (dpa) - Wegen der brummenden Nachfrage fahren die Belegschaften mehrerer deutscher Autobauer immer häufiger Sonderschichten. Während Opel bis zur Mitte des Jahres zusätzliche Einsätze für die Mitarbeiter plant, will Audi zumindest in den kommenden Wochen die Produktionszeit ausweiten. BMW und Daimler bereiten ebenfalls Sonderschichten vor. Details müssten aber noch mit den Betriebsräten abgestimmt werden, hieß es. Der Konkurrent Audi erwägt, die Personalkapazität beim Bau einiger Modelle hochzufahren.

Ford schafft bestes Ergebnis seit einer Dekade

Dearborn (dpa) - Der US-Autobauer Ford hat 2010 seinen Gewinn auf 6,6 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Während die beiden heimischen Rivalen General Motors und Chrysler im Krisenjahr 2009 pleitegingen und vom Staat gerettet werden mussten, überlebte Ford aus eigener Kraft. «Der Gewinn hat unsere Erwartungen übertroffen», sagte Konzernchef Alan Mulally am Freitag am Firmensitz in Dearborn nahe der US-Autohochburg Detroit. «Wir rechnen mit weiteren Verbesserungen im Jahr 2011.» Der Umsatz von Ford stieg im vergangenen Jahr auf 120,9 Milliarden Dollar. Das sind 4 Prozent mehr als 2009. Ford setzte insgesamt gut 5,3 Millionen Autos ab - nach 4,9 Millionen im Krisenjahr 2009.

Videospiele treiben Microsoft