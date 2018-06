Wiesbaden (dpa) - Im vergangenen Jahr sind die Tarifverdienste in Deutschland stärker angestiegen als die Teuerung. Das Plus auf den Lohntabellen fiel aber mit 1,6 Prozent deutlich geringer aus als im Jahr zuvor, als es noch 2,8 Prozent mehr gegeben hatte.

Das berichtete das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden. Die Verbraucherpreise sind 2010 um 1,1 Prozent gestiegen.

Die Entwicklung der Tariflöhne führen die Statistiker eindeutig auf die vor allem auf Beschäftigungssicherung angelegten Tarifabschlüsse zurück, die im Jahr 2010 ihre Wirkung entfalteten. So hatten zum Beispiel die wichtigen Industriesparten Metall und Chemie unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise für 2010 nur Einmalzahlungen vereinbart, die nicht in die Berechnung der Tariflöhne einflossen. Die deutlichsten Zuwächse hatten noch die Beschäftigten im Baugewerbe mit einem Plus von 2,5 Prozent. Die niedrigsten Zuwächse gab es im Gesundheits- und Sozialwesen mit 0,9 Prozent und damit unter der Inflationsrate.

Mitteilung des Statistischen Bundesamts