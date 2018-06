Mönchengladbach (dpa) - Ein Familienvater hat gestanden, den zehnjährigen Mirco getötet zu haben. Das Kind wurde aus purem Zufall zum Opfer - weil der dreifache Familienvater Stress im Beruf hatte. Die Ermittler sind sich sicher: Der 45-Jährige war eine tickende «Zeitbombe».

Der 45-jährige Olaf H. muss sich nun wegen Mordes, Entführung und sexuellen Missbrauchs verantworten, sagte Staatsanwältin Silke Naumann. Offen ließen die Ermittler Detailfragen zu den Todesumständen des Kindes.

Für den Soko-Chef Ingo Thiel steht fest: «Mirco ist ein absolutes Zufallsopfer gewesen.» Der Mann sei in dritter Ehe verheiratet, seine Frau und auch die Nachbarn hätten kein verändertes Verhalten des Mannes nach der Tat bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt sei er Bereichsleiter bei der Telekom gewesen, von Anfang Oktober an habe er im Controlling gearbeitet. Der Mann habe am Tattag, dem 3. September 2010, unter beruflichem Stress gestanden und sei von seinem Chef «zusammengefaltet» worden. Er sei ziellos umhergefahren und gegen 22.00 Uhr auf den Jungen getroffen.

Olaf H. überholte Mirco mit seinem Kombi des Typs VW Passat, hielt an dem Waldweg, sprach den Jungen an und forderte ihn auf, in das Auto zu steigen. Der Mann habe Mirco ausgezogen und sich vermutlich sexuell an ihm vergangen. Dem Verdächtigen sei es aber in erster Linie wohl darum gegangen, Macht über den Jungen auszuüben, sagte Thiel und sprach von einem «Akt der Erniedrigung».

Der Täter habe dann beschlossen, dass er den Jungen nicht einfach nach Hause gehen lassen könne und ihn schließlich getötet. Die Leiche habe er etwa zwölf Kilometer vom Ort der Entführung entfernt «abgelegt», sagte Thiel. Er ließ aber offen, wie Mirco genau starb.

Mircos Leiche, zu der Olaf H. die Ermittler nach seiner Festnahme am Mittwoch geführt hatte, wird derzeit obduziert. Dies werde Tage dauern, sagte Thiel. Sie lag nicht vergraben oder versteckt in einem Wald - sondern sechs Kilometer nördlich des Gebiets, das von mehr als 1000 Polizisten durchkämmt worden war.

Die Polizei nahm den in dritter Ehe verheirateten Vater von drei 17, 14 und 2 Jahre alten Kindern am Mittwochmorgen fest. Sie klingelten um 6.00 Uhr an seinem Haus in Schwalmtal - keine 20 Kilometer von Grefrath entfernt. Seine Angehörigen hätten noch geschlafen. «Die Familie ist geschockt», sagte Thiel. Olaf H. hingegen habe erleichtert reagiert.