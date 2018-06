Inhalt Seite 1 — Chronologie: Gewaltverbrechen an Kindern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Mirco aus Grefrath ist eines von vielen Kindern in Deutschland, die Opfer von Gewaltverbrechen wurden. Allein für 2009 verzeichnete die Kriminalstatistik 152 Opfer von Mord, Totschlag, fahrlässiger Tötung oder tödlicher Körperverletzung, die jünger als 14 Jahre waren.

Juli 2009: Polizisten finden die Leiche der neunjährigen Corinna aus Eilenburg (Sachsen) in einem Nebenarm der Mulde. Das Kind fiel einem Sexualverbrechen zum Opfer. Der 40-jährige Mörder wird im März 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausschließt.

Januar 2009: Die Leiche der achtjährigen Kardelen wird am Möhnesee im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) entdeckt. Der Täter hatte das Kind missbraucht und erstickt. Am 10. Februar wird ein der Tat verdächtiger Nachbar in der Türkei festgenommen und im Dezember 2009 zu lebenslanger Haft verurteilt.

August 2008: Die achtjährige Michelle aus Leipzig wird missbraucht und getötet. Im Oktober 2009 verurteilt das Landgericht Leipzig einen 19-Jährigen aus der Nachbarschaft des Opfers wegen Mordes, Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu neuneinhalb Jahren Jugendstrafe.

Februar 2007: Der neunjährige Mitja aus Leipzig wird tot in einer Kleingartenanlage am Rande der Stadt entdeckt. Er wurde missbraucht und erstickt. Der Junge war auf dem Heimweg verschwunden. Videobilder aus einer Straßenbahn zeigen ihn mit seinem Mörder. Dieser wird zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Juni 2004: In Metzels (Thüringen) erwürgt und ersticht ein 38 Jahre alter vorbestrafter Kinderschänder die sechsjährige Jessica. Die Kleine war auf dem Heimweg vom Kindergarten. Das Urteil: lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung.

Mai 2004: Die acht Jahre alte Levke aus Cuxhaven verschwindet nach der Rückkehr von der Schule. Im August wird die Leiche fast 400 Kilometer entfernt in einem Wald im Sauerland gefunden. Der 31 Jahre alte Mörder wird im Dezember verhaftet. Im Januar 2005 gesteht der Mann auch den Mord an dem im Oktober 2004 verschwundenen achtjährigen Felix aus Neu-Ebersdorf (Niedersachsen). 2005 verurteilt ihn das Landgericht Stade wegen der Morde zu lebenslanger Haft.