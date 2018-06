Dublin (dpa) - Irlands scheidender Premierminister Brian Cowen wird am kommenden Dienstag das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Das kündigte Cowen im Radiosender RTE an. Zuvor muss die zweite Parlamentskammer noch den Weg dafür frei machen. Der Senat muss die im Unterhaus bereits verabschiedete Finanzgesetzgebung billigen. Das ist morgen vorgesehen. Die Neuwahlen werden allgemein am 25. Februar erwartet. Als Favorit geht der Vorsitzende der derzeit oppositionellen Fine-Gael-Partei, Enda Kenny ins Rennen.

