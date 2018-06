Bad Ischl (dpa) - Plötzlich steht ein Auto an der Kasse - Eine Mitarbeiterin in einem Supermarkt in Bad Ischl in Österreich hat großes Glück gehabt: Weniger als einen halben Meter vor ihr kam der Wagen zum Stillstand. Eine 76-jährige Kundin hatte mit dem Auto die Glasfront des Ladens durchbrochen. Mit ihren nassen Schuhen sei sie beim Einparken vom Pedal ihres Automatik-Wagens abgerutscht. Das sagte sie nach Informationen der Nachrichtenangetur APA der Polizei. Sie und ihr Begleiter konnten unverletzt aussteigen. Wie hoch der Sachschaden war, ist noch unklar.

