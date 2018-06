Berlin (dpa) - Die Stammbesatzung des in Kritik geratenen Bundeswehr-Schulschiffs «Gorch Fock» hat nach Berichten mehrerer Medien in einem offenen Brief an Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg fehlenden Rückhalt in der Bundeswehr beklagt. Die vorläufige Absetzung von Kapitän Norbert Schatz durch Guttenberg wird in dem Schreiben als «Abservierung» kritisiert. Auf der «Gorch Fock» sollen Offiziersanwärter drangsaliert worden sein. Das untersucht ein Ermittlerteam auf dem Schiff, das derzeit vor Argentinien liegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.