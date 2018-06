Kairo (dpa) - Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sind am Freitag in Ägypten mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Weit über 1000 weitere wurden nach Medienberichten verletzt. Parlamentspräsident Fathi Surur kündigte nach Berichten des Nachrichtensenders Al-Arabija für die kommenden Stunden «eine wichtige Erklärung» an. Weitere Einzelheiten dazu wurden nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.