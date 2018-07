Washington (dpa) - Vor genau 25 Jahren, am 28. Januar 1986, hob der Space Shuttle «Challenger» zu seinem zehnten Flug ab. Zuvor hatte es mehrere Tage Startverzögerung wegen Computerproblemen gegeben. Kurz nach dem Start explodierte der Raumtransporter in einem Feuerball. Sieben Besatzungsmitglieder verbrannten. An Bord war auch die Grundschullehrerin Christa McAuliffe. Sie hatte damals als erste ganz normale Bürgerin mit in den Orbit fliegen sollen. Noch heute zählt das Unglück für die Amerikaner zu den schlimmsten Ereignissen der jüngeren Geschichte.

