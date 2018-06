Mönchengladbach (dpa) - Zwei Tage nach dem Fahndungserfolg im Fall Mirco wollen Staatsanwaltschaft und Polizei heute in Mönchengladbach über Einzelheiten berichten. Die Leiche des Jungen wurde nach der Festnahme eines Tatverdächtigen gefunden. Der mutmaßliche Täter ist ein Familienvater und Besitzer eines Autos, nach dem die Ermittler seit Monaten fahndeten. Nach seiner Festnahme kam der Mann in Haft. Der damals zehn Jahre alte Mirco aus Grefrath am Niederrhein war im September zunächst spurlos verschwunden. Die Ermittler gingen seit langem davon aus, dass er Opfer eines Sexualverbrechens geworden sei.

