Jakarta (dpa) - Beim Brand auf einer Fähre und einem Zugunglück in Indonesien sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Die Fähre fing zwischen den Inseln Java und Sumatra aus Feuer. Zwölf Menschen kamen ums Leben, wie ein Verkehrsministeriumssprecher in Jakarta sagte. Dutzende Menschen seien gerettet worden. Beim Zusammenstoß zweier Personenzüge in Kota Banjar im Westen Javas starben fünf Menschen. Mehr als 20 wurden dabei laut Polizei verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.