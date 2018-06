Mönchengladbach (dpa) - Das Verbrechen an Mirco aus Grefrath am Niederrhein ist aufgeklärt. Täter sei ein 45 Jahre alter Familienvater, sagte der Leiter der Soko Mirco, Ingo Thiel. Olaf H. habe gestanden, den Zehnjährigen am 3. September überfallen und getötet zu haben. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs eines Kindes ergangen, sagte Staatsanwältin Silke Naumann. Olaf H. habe ausgesagt, er sei am Tattag in beruflichem Stress gewesen und habe Mirco aufgefordert, in sein Auto zu steigen. Vermutlich sei es später zu einem Sexualdelikt gekommen.

