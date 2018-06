Berlin (dpa) - Der designierte neue Leiter der Stasi-Unterlagen- Behörde, Roland Jahn, will auch zwei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR den Opfern des Regimes zu ihrem Recht verhelfen. Er sehe sich als Anwalt der Opfer. Das stehe im Vordergrund, sagte Jahn der in Halle erscheinenden «Mitteldeutschen Zeitung». Der ehemalige DDR- Bürgerrechtler soll heute in das Amt gewählt werden. Bei der Abstimmung im Bundestag ist der 57-Jährige der einzige Kandidat. Vorgängerin Marianne Birthler scheidet im März turnusmäßig aus dem Amt.

