Davos (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Abschaltung des Internets in Ägypten kritisiert. Die Meinungsfreiheit müsse völlig gewahrt bleiben, sagte Ban Ki Moon am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Dazu gehöre auch das Internet. Eine der Grundregeln der Demokratie sei, dass die Meinungsfreiheit geschützt werde, fügte er hinzu. Die führenden Persönlichkeiten sollten sich anhören, was das Volk ihnen zu sagen habe. Gewalt müsse unbedingt vermieden werden.

