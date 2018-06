Kairo (dpa) - Bei den Freitagsdemonstrationen in Kairo hat es mindestens einen Toten gegeben. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Das meldete der Sender Al Dschasira. Auch an anderen Orten im Land brodelt es. Die Insassen eines Gefängnisses in der Provinz Kaljubija haben die Proteste von Regimegegnern als Gelegenheit für einen Ausbruchsversuch benutzt. Anwohner sagten, die Häftlinge hätten auch Unterstützung von Außen erhalten. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen. In dem Gefängnis sitzen sowohl Strafgefangene als auch politische Häftlinge ein.

