Kairo (dpa) - Die Massenproteste in Ägypten gehen trotz massiver Militärpräsenz und einer Umbildung der Regierung unvermindert weiter. Am Samstag gingen wieder Zehntausende gegen das Regime von Staatschef Husni Mubarak auf die Straße und trotzten auch dem Ausgehverbot.

Vereinzelt kam es zu Plünderungen und Brandschatzungen. Verängstigte Bürger reagierten mit Bürgerwehren. Nach Angaben des arabischen Nachrichtensenders Al-Arabija kamen bei den landesweiten Unruhen bisher mindestens 73 Menschen ums Leben. Nach einer Zählung des Senders Al-Dschasira wurden seit Freitag sogar mehr als 100 Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten bezifferte der Sender mit 1000.

Der unter Druck geratene Mubarak bildete eine neue Führungsriege, in der Geheimdienst und Militär dominieren. Er ernannte Geheimdienstchef Omar Suleiman am Samstag zu seinem Stellvertreter. Suleiman war seit längerer Zeit als möglicher Nachfolger des 82-jährigen Staatschefs gehandelt worden. Der General war bisher Mubaraks Mann für heikle Aufträge. Zwischen Israel und den Palästinensern hat er schon mehrfach vermittelt. Auch in den USA wird er geschätzt. Daneben wurde der frühere Luftwaffenstabschef Ahmad Schafik zum neuen Ministerpräsidenten ernannt.

Mehrere westliche Botschaften in Kairo überlegten unterdessen, Evakuierungsflüge für Bürger ihrer Staaten zu organisieren, weil Chaos und Plündereien zunahmen. Wegen der dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage bildeten verzweifelte Einwohner in vielen Vierteln von Kairo Bürgerwehren gebildet. Junge Männer und Hausmeister bewaffneten sich mit Stöcken und Messern, um Angreifer abzuwehren. Die Verteidigung der Viertel war allerdings schwer, weil die Plünderer meist in großen Gruppen von 30 bis 200 Mann auftauchen.

Die Armee rief zur strikten Beachtung des Ausgehverbots auf und richtete eine Hotline für diejenigen ein, die sich bedroht fühlten. «Denn es sind Menschen unterwegs, die stehlen, sabotieren und Familien bedrohen», sagte ein Militärsprecher im Fernsehen.

Unter dem Eindruck der Massendemonstrationen hatte Mubarak in einer Fernsehansprache am späten Freitagabend die Bildung eines neuen Kabinetts angekündigt und «neue Schritte hin zu mehr Demokratie» und eine Verbesserung des Lebensstandards versprochen. Ob die neue Führungsriege von den Demonstranten akzeptiert wird und ob sie die Protestwelle stoppen kann, ist fraglich. Das ägyptische Fernsehen dementierte Berichte, wonach Gamal Mubarak, der Sohn des Präsidenten, nach London geflohen sein soll.

In Kairo und Alexandria gingen unter den Augen des mit Panzern und anderen Fahrzeugen aufgefahrenen Militärs zehntausende Menschen auf die Straße. Sie setzten sich am Nachmittag auch über eine erneut ausgerufene Ausgangssperre hinweg, die bis Sonntagmorgen gelten sollte. In Sprechchören verlangten sie den Rücktritt des seit 30 Jahren regierenden Mubaraks. Um den Präsidentenpalast herum fuhren Panzer vor. Vielerorts standen sich Panzer und Demonstranten auch am Abend gegenüber.