Madrid (dpa) - Mesut Özil wird bei Real Madrid noch einige Zeit auf die prestigeträchtige Rückennummer 10 warten müssen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler wird beim spanischen Rekordmeister wenigstens bis zum Saisonende wie bisher mit der Nummer 23 antreten.

Wie das Sportblatt «Marca» berichtete, ist nach den Statuten der spanischen Profi-Liga ein Wechsel der Rückennummern in der laufenden Spielzeit nicht erlaubt. Die Zeitung hatte am Vortag selbst die Spekulation aufgebracht, der deutsche Nationalspieler könnte die Nummer 10, die traditionell für den Spielmacher bestimmt ist, von Lassana Diarra übernehmen. Der Franzose, ein eher defensiver Mittelfeldspieler und bei Real zumeist nur zweite Wahl, hätte demnach von dem - zum AS Monaco gewechselten - Mahamadou Diarra die Nummer 6 bekommen sollen.

Nach einem Blick in die Statuten stellte das Blatt nun fest, dass ein solcher Reihentausch gar nicht möglich ist. Stattdessen gibt es bei Real nur einen numerischen Wechsel: Der Neuzugang Emmanuel Adebayor übernimmt die frei gewordene Nummer 6.