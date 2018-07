Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Husni Mubarak hat nach den gewaltsamen Protesten der vergangenen Tagen die Bildung einer neuen Regierung angekündigt. Mubarak sagte in der Nacht in einer Fernsehansprache, er habe von den Regierungsmitgliedern gefordert, dass sie ihren Rücktritt einreichen. Während er sprach, zogen Plünderer und Demonstranten, die seinen Rücktritt forderten, weiter durch die Straßen der Hauptstadt. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sind in Ägypten mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Weit über 1000 weitere wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.