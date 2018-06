Kairo (dpa) - Die Plünderungen und Ausschreitungen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gehen weiter. Laut Augenzeugen sind in zwei Kairoer Vierteln Häftlinge aus gestürmten Polizeiwachen befreit worden. Auch in Alexandria kam es nach Angaben des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira zu Unruhen. An der Straße zu den Pyramiden von Gizeh wurde außerdem ein Hotel gestürmt. Dabei ist es zu Konfrontationen mit Touristen gekommen.

