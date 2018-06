Berlin (dpa) - Der in Afghanistan von US-Einheiten inhaftierte Frankfurter ist in deutscher Obhut. Er steht unter Terrorverdacht. Mit Unterstützung der deutschen Botschaft in Kabul wolle er nun möglichst bald nach Deutschland zurückkehren, teilt das Auswärtige Amt mit. Außenminister Guido Westerwelle habe gestern in dieser Sache mit seiner US-Kollegin Hillary Clinton telefoniert. Er sei erleichtert und danke Clinton für ihr Engagement. Der Deutsch-Afghane war am 8. Januar von US-Truppen in Kabul verhaftet worden.

