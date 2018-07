Kairo (dpa) - Ägyptens Regierung ist zurückgetreten. Unter dem Eindruck der Massenproteste gegen sein Regime hatte Mubarak in einer Fernsehansprache am Abend die Bildung einer neuen Regierung angekündigt. Er hatte in der Ansprache vor Chaos gewarnt und neue Schritte hin zu mehr Demokratie sowie eine Verbesserung des Lebensstandards versprochen. Die Mitglieder der neuen Kabinetts sollen noch heute benannt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.