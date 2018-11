Kairo (dpa) - Dem von protestierenden Massen zum Rücktritt gedrängten ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak ist es in einer Fernsehansprache nicht gelungen, die Lage zu beruhigen. Trotz der von dem 82-Jährigen für heute angekündigten Bildung einer neuen Regierung forderten Demonstranten in Kairo weiter den Rücktritt des Staatschefs.Auch in anderen Städten des Landes gingen die Proteste ungeachtet der Ausgangssperre in der Nacht weiter. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, tausende wurden verletzt.

