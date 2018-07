Letzte Rekruten der Wehrpflicht rücken ein

Berlin (dpa) - Nach mehr als 50 Jahren Wehrpflicht werden heute zum letzten Mal junge Männer regulär zum Dienst an der Waffe eingezogen. Rund 12 000 Wehrpflichtige müssen nach Angaben des Verteidigungsministeriums ihren Grundwehrdienst antreten. Die Wehrpflicht wird zum 1. Juli ausgesetzt, aber schon beim zweiten Einberufungstermin am 1. März werden nur noch Freiwillige eingestellt. Die Bundeswehr soll künftig 170 000 Berufs- und Zeitsoldaten haben. Derzeit dienen etwa 240 000 Soldaten.

Zusammenstöße zwischen Kopten und Polizei nach Anschlag

Alexandria (dpa) - In der ägyptischen Stadt Alexandria ist es gestern wegen des Bombenanschlags in der Neujahrsnacht erneut zu Zusammenstößen zwischen Kopten und der Polizei gekommen. Die Polizei hat Tränengas eingesetzt. Nach Medienberichten verlangten die Demonstranten einen besseren Schutz für Christen in Ägypten. Auch in anderen Städten habe es Demonstrationen gegeben. Dabei seien mehrere Menschen festgenommen worden. Ein Selbstmordattentäter riss in der Neujahrsnacht 21 Gläubige in Alexandria mit in den Tod.

Handwerk fordert Abschaffung von Ein-Euro-Jobs

Hamburg (dpa) - Der Zentralverband des deutschen Handwerks hat eine Abschaffung der sogenannten Ein-Euro-Jobs gefordert. Generalsekretär Holger Schwannecke sagte dem «Hamburger Abendblatt», die Maßnahme sei ein Fehlgriff. Sie stifte mehr Schaden als Nutzen und müsse Schritt für Schritt verschwinden. Schwannecke nannte diese Beschäftigungsform eine «Sackgasse für die Betroffenen». Es sei längst belegt, dass die Chancen auf reguläre Arbeit durch die Ein- Euro-Jobs nicht verbessert würden.

Obama unterzeichnet Gesetz für Helfer nach Terroranschlägen