Stuttgart (dpa) - Der Aufschwung in Deutschland verliert zum Jahreswechsel einer Studie zufolge wieder etwas an Tempo. Die Wirtschaft sieht die derzeitige Geschäftslage nicht mehr so positiv wie im vergangenen Herbst.

Dies ergab eine am Montag in Stuttgart veröffentlichte Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Auch die Prognosen fallen bei der Befragung unter 700 deutschen Unternehmen nicht mehr so optimistisch aus. Grund: Wegen der Schuldenkrise ist das Vertrauen in den Euro und die Zentralbanken gesunken.

Zwar bewertet ein Großteil der Unternehmen (59 Prozent) die eigene Lage derzeit noch immer positiv - im September 2010 waren es allerdings noch 68 Prozent. Auch die Hoffnung auf eine Verbesserung der Geschäftslage ist etwas gesunken, derzeit gehen noch 51 Prozent der Unternehmen davon aus (September: 58 Prozent). Am zufriedensten zeigten sich Industrieunternehmen, die Dienstleister sind eher zurückhaltend.

«Wir sehen eine Normalisierung der Situation, die Zeit der positiven Überraschungen ist vorerst vorbei», sagte Georg Graf Waldersee, Managing Partner Deutschland, Schweiz, Österreich bei Ernst & Young. Die Befragungsergebnisse deuteten zwar nicht auf einen Konjunktureinbruch hin, das Wachstum in Deutschland werde sich aber in den kommenden Monaten voraussichtlich etwas abschwächen. «Die Wachstumszahlen werden in diesem Jahr niedriger ausfallen als im abgelaufenen Jahr.»