Letzte reguläre Bundeswehr-Einberufung

Berlin (dpa) - Historischer Tag für die Bundeswehr: Nach mehr als 50 Jahren Wehrpflicht sind Tausende junger Männer zum letzten Mal regulär zur Bundeswehr eingezogen worden. Bundesweit wurden rund 12 000 Wehrpflichtige zum sechsmonatigen Dienst erwartet. Eine Sonderbehandlung für «Drückeberger» soll es trotz des Aussetzens der Wehrpflicht zum 1. Juli aber nicht geben. Das machte das Verteidigungsministerium deutlich. Bereits zum 1. März soll kein Soldat mehr gegen seinen Willen bei der Bundeswehr antreten.

Westerwelle will es wissen

Berlin (dpa) - FDP-Parteichef Guido Westerwelle will es noch mal wissen. Er denke nicht an einen Rückzug und wolle die Partei auch in die anstehenden Landtagswahlkämpfe führen, ist aus seinem Umfeld zu hören. Westerwelle werde selbstbewusst und offensiv beim Dreikönigstreffen der Liberalen am Donnerstag in Stuttgart auftreten. Der Parteichef hatte sich zuvor mit seinen engsten Beratern in der Parteiführung getroffen. Wegen des FDP-Absturzes in den Umfragen auf etwa 5 Prozent ist Westerwelle innerparteilich schwer angeschlagen.

Merkel fordert mehr Schutz für Christen in Ägypten

Berlin (dpa) - Die Sorge wächst: Nach dem blutigen Anschlag auf eine Kirche in Ägypten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen besseren Schutz für die dortige christliche Minderheit verlangt. Die Kanzlerin appellierte an Präsident Husni Mubarak, solche Attentate künftig zu verhindern. Aus Sorge vor neuen Anschlägen werden auch die Sicherheitsvorkehrungen für die etwa 6000 in Deutschland lebenden koptischen Christen auf den Prüfstand gestellt. Bei dem Anschlag hatte ein Selbstmord-Attentäter 21 Menschen mit in den Tod gerissen.

Weißrussland entlässt Oppositionspolitiker aus der Haft