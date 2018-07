Skispringer Morgenstern siegt in Innsbruck

Innsbruck (dpa) - Der Österreicher Thomas Morgenstern hat das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen. Er steht damit kurz vor seinem ersten Gesamtsieg bei der Traditionsveranstaltung. Morgenstern setzte sich am Montag mit Sprüngen auf 129,5 und 126,5 Meter vor dem Polen Adam Malysz und dem Norweger Tom Hilde durch. Für Morgenstern war es der erste Sieg in Innsbruck. Bester Deutscher war Michael Uhrmann, der mit Weiten von 121,5 und 126,5 Metern Platz acht belegte.

DHB-Handballer gewinnen WM-Test gegen Schweden

Hamburg (dpa) - Deutschlands Handballer haben ihr WM- Vorbereitungsspiel gegen Schweden gewonnen. Der Weltmeister von 2007 siegte am Montag in Hamburg 28:23 gegen den WM-Gastgeber. Bester Werfer war in seinem 100. Länderspiel der Hamburger Michael Kraus mit sieben Toren. Zwei weitere Vorbereitungsspiele für das deutsche Team folgen am Freitag und Samstag beim Olympia-Zweiten Island. Erster Gegner beim WM-Turnier in Schweden ist am 14. Januar Ägypten.

Haag bei vierter Etappe der Tour de Ski vorn

Oberstdorf (dpa) - Die schwedische Langläuferin Anna Haag hat die vierte Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf gewonnen. Haag setzte sich am Montag im Verfolgungsrennen über 10 Kilometer vor ihrer Landsfrau Charlotte Kalla mit 0,6 Sekunden Vorsprung durch. Die Norwegerin Marthe Kristoffersen landete mit einem Rückstand von 7,2 Sekunden auf dem dritten Rang. Die Oberstdorferin Katrin Zeller belegte als beste Deutsche mit fast einer Minute Rückstand auf die Siegerin Platz 21. In der Männer-Konkurrenz stieg Axel Teichmann vorzeitig aus. Er hatte nach muskulären Problemen nur den 56. Platz in der 20-Kilometer-Doppelverfolgung belegt.

Heynckes deutet Vertragsverlängerung bei Bayer an